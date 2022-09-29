Son dakika haber! Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay ocağının önünde oturan Erol'a, yanına gelen B.R.D. (17) tarafından tabancayla ateş edildi. Saldırıda bacaklarından yaralanan Erol, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Zanlı, polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.R.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Erol'un ilerleyen günlerde yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğu öğrenildi. Öte yandan Bafra Ticaret Borsası binasına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 24 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş açılmış, binanın camlarında hasar meydana gelmişti. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Cumhuriyet Meydanı Samsun Bafra Güncel Haberler Son Dakika

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