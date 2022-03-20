Son dakika haber | BAE ile İngiltere'nin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Rusya- Ukrayna savaşını görüştüğü bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile Truss'un yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede taraflar, krize siyasi bir çözüm bulma çabalarını desteklemenin ve Ukrayna'da savaştan etkilenen sivillerin insani ihtiyaçlarını giderme çalışmalarının sıkılaştırılmasının önemini vurguladı.

Truss ile Bin Zayid ayrıca, küresel enerji ve gıda piyasalarının istikrarı konusunu değerlendirdi.

Bin Zayid, BAE'nin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar sağlanması konusundaki istekliliğini ve Ukrayna krizinin siyasi bir çözüme ulaşması için gösterilen tüm çabaları desteklediğini dile getirdi.