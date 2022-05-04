Son dakika haber! Babasının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla vurulan 2 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Son dakika haber! Babasının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla vurulan 2 yaşındaki çocuk öldü

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haber! Babasının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla vurulan 2 yaşındaki çocuk öldü

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin temizlerken ateş alan tabancasından çıkan kurşunla vurulan 2 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin temizlerken ateş alan tabancasından çıkan kurşunla vurulan 2 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan U.K'nin (29), ikametinde temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun, U.K'nin sol elinden girip çıktıktan sonra yanında bulunan 2 yaşındaki oğlu Ö.A.K'nin kalçasına isabet etti.

U.K, çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Tedavisi tamamlanan U.K. ise Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Hisarcık, Samsun, Canik, Güncel, Haberler

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