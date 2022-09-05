Son dakika haber: BABA VE OĞLUN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Hasan T. ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Sadullah T. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Denizkızı kavşağında meydana geldi. Anamur'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 07 P 2898 plakalı hafif ticari araç, Selinus Sahili'nden şehir merkezi istikametine seyreden Hasan T. idaresindeki 07 UT 160 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Hasan T. ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Sadullah T. çarpışmanın şiddetiyle fırlayıp asfalt zemine düşerek, ağır yaralandı. Motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklenip yol ortasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumları ağır olan baba ve oğlu, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik ışığının bulunduğu kavşakta hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı ve üzerindeki baba ile oğlunun yola fırladığı anlar yer aldı.