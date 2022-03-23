Son dakika haberleri: AZEZ'E YPG/PKK'DAN HAVANLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Haberler

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Son dakika haberleri: AZEZ'E YPG/PKK'DAN HAVANLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez bölgesine, YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez bölgesine, YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırlan, Halep'in Azez bölgesine, öğleden sonra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgesinden havan saldırısı düzenledi. İlçe merkezindeki sokağa düşerek, infilak eden havan mermisi parçalarının isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. (DHA)

Son dakika haberleri: AZEZ'E YPG/PKK'DAN HAVANLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Son dakika haberleri: AZEZ'E YPG/PKK'DAN HAVANLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Son dakika haberleri: AZEZ'E YPG/PKK'DAN HAVANLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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