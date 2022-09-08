Son dakika haber! Azerbaycan'da tutuklu 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı
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Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan'da tutuklu bulunan 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı.
Azerbaycan'da tutuklu bulunan 4 Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı.
Azerbaycan Yüksek Mahkemesi'nde, terörist grup üyesi suçlamasıyla 6'şar yıl hüküm giyen 4 Ermenistan vatandaşının temyiz davası görüldü.
Davada, 4 Ermenistan vatandaşının cezalarında indirime gidildi ve tutuklu bulundukları süreler dikkate alınarak bu kişiler serbest bırakıldı.
Aralık 2020'de Azerbaycan güvenlik güçlerinin antiterör operasyonunda gözaltına alınan 4 Ermenistan vatandaşına Bakü Ağır Suçlar Mahkemesi'nde 6'şar yıl ceza verilmişti.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel