Son dakika haber... Azerbaycan: Brüksel'de Ermenistan'la barış için önemli adım atıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdiği üçlü toplantıda elde edilen mutabakatı, "Azerbaycan'ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Michel, Aliyev ve Paşinyan görüşmesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması için iki ülkenin dışişleri bakanlıklarına talimat verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan 2022 sonuna kadar ortak sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağladığı kaydedildi.

Üçlü görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında kara ve demir yollarının açılmasının da konuşulduğu belirtilen açıklamada, "Brüksel görüşmesi, Azerbaycan'ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli adımdır." ifadeleri yer aldı.