Son dakika haber! Aylin Nazlıaka: "Erdoğan Zaman Aşımı Kararına 'Hayırlı Olsun' Dediyse de Bizler 'Bu Dava Bitti' Demeden Bitmeyecek"

Sivas katliamının firari 3 sanığının yargılandığı davanın 28'inci duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmayı izleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Duruşmada, Adalet Bakanlığı'na, tekrar talep açılması ve kırmızı bültenle arananların teslim edilmesi yönündeki talebin yinelenmesi konusunda bir vurgu yapıldı. Heyet başkanı, bunu yapacağını dile getirdi. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz. Her ne kadar Erdoğan zaman aşımı kararına 'Hayırlı olsun' dediyse de bizler 'bu dava bitti' demeden bitmeyecek. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun" dedi.

Sivas katliamının firari 3 sanığının yargılandığı davaya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, CHP milletvekilleri, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Hüseyin Gazi Kültür Vakfı, HDP Ankara İl Örgütü yöneticileri, İHD Ankara Şube yöneticileri ve Hollanda Büyükelçiliği'nden gözlemciler ile çok sayıda yurttaş katıldı. Reddi hakim talebinin reddedildiği dava, 21 Eylül'e ertelendi.

Aylin Nazlıaka, duruşma sonrası şu açıklamayı yaptı:

"29 YILDIR BİTMEYEN BİR ACI, 29 YILDIR TECELLİ ETMEYEN BİR ADALET"

"Bugün yine Sivas katliamı davasının duruşmasındaydık. 29 yıldır bitmeyen bir acı, 29 yıldır tecelli etmeyen bir adalet. Bugün bir kez daha avukatlar, üç sanığın da kırmızı bültenle arandığını ve Türkiye'ye teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu sanıkların içinde öyle biri var ki Almanya'da yaşadığı, evlendiği biliniyor. Yani Türk konsolosluğuna gidip evlenebilecek kadar, orada bir takım yasal işlemlerini yaptırabilecek kadar kayıt altında bir süreç yürütülüyor, ama ne hikmetse Türkiye'ye teslim edilmiyor. Bugün duruşmada, Adalet Bakanlığı'na, tekrar talep açılması ve kırmızı bültenle arananların teslim edilmesi yönündeki talebin yinelenmesi konusunda bir vurgu yapıldı. Heyet başkanı, bunu yapacağını dile getirdi. Bir sonraki duruşma 21 Eylül'de gerçekleşecek ve bizler yine burada olacağız.

"ERDOĞAN ZAMAN AŞIMI KARARINA 'HAYIRLI OLSUN' DEDİYSE DE BİZLER 'BU DAVA BİTTİ' DEMEDEN BİTMEYECEK"

Şurası bir gerçek; Sivas katliamının ateşi hiç sönmedi, sönmeyecek. Bu 29 yıl içerisinde ne yazık ki 35 canımızı; 33 aydınımızı ve iki otel çalışanımızı yitirdik. Bu süreç içerisinde yeni çocuklar dünyaya geldi, büyüdüler, okudurlar, mezun oldular. Onlardan birisi, bugün avukat olarak buradaydı. Bu katliamda, sadece ve sadece katledilen canlarımızın yakınları değil, Alevi halkı değil, aydınlar değil, aslında insanlık suçuna karşı duruş sergileyen herkesin vicdanının yer aldığı bir süreç işliyor. Tüm insanlık suçuna karşı olanları, bu davayı takip etmeye davet ediyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz; insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz. Her ne kadar Erdoğan zaman aşımı kararına 'Hayırlı olsun' dediyse de bizler 'bu dava bitti' demeden bitmeyecek diyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun."

ANKA / Güncel