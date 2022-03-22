Son dakika haber: Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 33 şüphelinin işlemi sürüyor

AYDIN (AA) - Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin de aralarında olduğu 33 şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan A.Y'nin eşi, serbest bırakıldı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 33'e düştü.

"Rüşvet", "belgede nitelikli sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "izinsiz kazı yapma" gibi suçlamalar yöneltilen şüphelilerin soruşturma kapsamında, yaklaşık 7 aydır teknik ve fiziki takibe uğradıkları öğrenildi.

Şüphelilerden bazılarının, jandarma ya da polisin operasyonla ele geçirip müzeye teslim ettiği bazı tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen "sahte" olarak kayıt altına aldıkları da ileri sürüldü.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer'den açıklama

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Tuncer, "Müzede yaşanan sürece ilişkin emniyetin çalışmaları sürüyor. Tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ve Genel Müdürümüze gelişmeleri anlık olarak aktarıyoruz. Müzemizde gerekli tedbirler alındı. Emniyet güçlerimizin çalışmaları tamamlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirilmişti.