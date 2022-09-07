Uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
Güncel Haberler
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurdukları bilgisine ulaşılan E.Y. ve E.A'nın Alangüllü Mahallesi'ndeki adreslerine baskın yaptı.
Zanlıların adresleri ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 111 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel