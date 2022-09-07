Uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı Güncel Haberler Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurdukları bilgisine ulaşılan E.Y. ve E.A'nın Alangüllü Mahallesi'ndeki adreslerine baskın yaptı. Zanlıların adresleri ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 111 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Necip Uyanık Emniyet Müdürlüğü Germencik Aydın Güncel Haberler

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