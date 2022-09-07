Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurdukları bilgisine ulaşılan E.Y. ve E.A'nın Alangüllü Mahallesi'ndeki adreslerine baskın yaptı.

Zanlıların adresleri ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 111 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Germencik Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title