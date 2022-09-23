Son dakika haber! Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Akraba oldukları öğrenilen D.Ö. (15), Ertan Ö. (32) ile A.Ö. (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Ö. silahla Ertan Ö. ile A.Ö'yü yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertan Ö, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. A.Ö'nün hastanedeki tedavisi sürüyor. D.Ö. polis ekiplerince yakalandı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Nazilli Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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