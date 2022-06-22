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Son dakika haber | Aydın'da orman yangınlarına karşı komandolar ve özel harekat polisleri devriyeye başladı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Son dakika haber | Aydın'da orman yangınlarına karşı komandolar ve özel harekat polisleri devriyeye başladı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'da jandarma komando ve özel harekat polisleri, yangın riski taşıyan orman bölgelerinde devriye görevine başladı.

Aydın'da jandarma komando ve özel harekat polisleri, yangın riski taşıyan orman bölgelerinde devriye görevine başladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 komando timi ile İl Emniyet Müdürlüğü polis özel harekat timleri, başta Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı olmak üzere yangın riski taşıyan ormanlık alanda görevlendirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, araç girişinin olmadığı sarp arazilerde de devriye atıyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, kentin öne çıkan yeşil alanlarının ormanların yangından etkilenmemesi adına birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Orman yangınlarına karşı toplumu bilinçlendirme ve art niyetli kişiler varsa onlara karşı çeşitli tedbirler alma bakımından yürüttükleri faaliyetler olduğunu aktaran Aksoy, "Özel harekat polisleri ve jandarma komando timleri ormanda dolaşarak hem şüpheli kişiler varsa onlarla ilgili araştırma yapıyor, hem de bölgede bir olumsuzluk olduğunda müdahale etmek adına alanda sürekli devriye görevi yürütüyor." diye konuştu.

Yaz sezonunu yangın açısından en hafif şekilde atlatmayı temenni ettiklerini dile getiren Aksoy, ekiplerin 17 ilçedeki hassasiyet taşıyan bölgelerde devriye gezdiğini sözlerine ekledi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

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