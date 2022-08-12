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Son dakika haber! Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

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Son dakika haber! Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Fatih Mahallesi 1130 Sokak'ta akrabalar arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. (34), F.B. (24), N.S. (57), S.S. (26), M.S. (28) ve A.İ.S. (15) bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B. ile M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Efeler Fatih Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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