Son dakika haber! Aydın'da komşusunun bıçakladığı genç hayatını kaybetti
AA - Ferdi Uzun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada komşusu tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada komşusu tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.
Dereköy Mahallesi'nde S.D. (36) ile komşusu İ.K. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, bıçakla komşusunu yaraladı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekibince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.D, gözaltına alındı.
AA / Ferdi Uzun - Güncel