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Son dakika haber: Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haber: Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde, komşusu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, komşusu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Ovaeymir Mahallesi'nde oyun oynayan çocukların kavgası üzerine araya giren aileler tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. isimli kadın, komşusu E.E'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan E.E, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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