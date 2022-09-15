Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haber: Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya yaralandı.

İzmir-Denizli seferini yapan tren, Aydın-İzmir kara yolu Kültürpark mevkisindeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan Akmeşe'ye (54) çarptı.

Yaralanan Akmeşe, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova Aydın Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title