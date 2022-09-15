Son dakika haber: Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya yaralandı.
İzmir-Denizli seferini yapan tren, Aydın-İzmir kara yolu Kültürpark mevkisindeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan Akmeşe'ye (54) çarptı.
Yaralanan Akmeşe, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel