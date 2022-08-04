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Son dakika haber... Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Son dakika haber... Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Son dakika haber... Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Özcan Sugötüren'in (36) kullandığı 09 UP 320 plakalı traktör, Arpadere Mahallesi Ayrancı mevkisinde, bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün eşi Gülsüm Sugötüren (29) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Özcan Sugötüren ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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