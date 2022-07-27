Son dakika haber... AYBÜ'de '620. Yılında Ankara Savaşı Paneli' düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından "620. Yılında Ankara Savaşı Paneli" gerçekleştirildi.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, üniversitelerin bulundukları bölgeye, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Üniversitenin sahip olduğu bu misyonuyla çok güzel bir çalışma başlattığını belirten Alparslan, "Bu çok değerli bir çalışma. Biz de bakanlık olarak önemsiyoruz. Üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yaşayan insanlara, onların medeniyetine, onların hayatına, sosyal, ekonomik anlamda ne kadar çok katkıda bulunurlarsa bir üniversite sorumluluğunu o derece yerine getirir diye düşünüyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı da Ankara Savaşı'nın olduğu alanda üniversitenin kurulmasının ve isminin Yıldırım Beyazıt konulmasının çok isabetli olduğunu söyledi.

Üniversite olarak kendilerine büyük sorumluluk ve görev düştüğünü anlatan Aydınlı, şöyle devam etti:

"Bu ağır yükümlülüğü yerine getirmek de kolay değil. Burada üniversite olarak bizim üzerimize düşen görev, propaganda değil, sırılsıklam aşık olmak değil, bilim adamı olarak objektif bir şekilde yola çıkarak bu topraklarda şehit düşmüş Türk askerlerinin ruhunu şad etmek ve hem Emir Timur'un hem Yıldırım Bayezid Han'ın hakkını teslim etmektir. Biz bu ülkeye fayda sağlayacaksak, kendi şahsiyetimizi kendi ömrümüzü aşan işler yapacaksak, neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, bu bölgenin özellikle sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik alanlarıyla, köy yaşamıyla, coğrafyasıyla, doğasıyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla bütünleşmenin yollarını aradık. Yapılan çalışmayla Ankara'ya yeni bir tarihi açılımda bulunmak istiyoruz. Bu savaş alanındaki çalışmamızı inşallah Türk Tarih Kurumu ve Kültür Bakanlığı öncülüğünde kaymakamlık ve belediyelerimizin de destekleriyle tamamlamak istiyoruz."

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de Balkanlar'daki başarısıyla bilinen Yıldırım Beyazıt'ın isminin üniversiteye verilmesinin önemine işaret ederek "Bu sene 149 kazıya destek verdik ve sahada da 300'e yakın personelimiz bakanlığımızın emrinde. Dolayısıyla kurum olarak bu önemli alandaki çalışmaya da destek vereceğiz." dedi.

Panelde Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Çınar'ın moderatörlüğünde "620. Yılında Ankara Savaşı" başlıklı oturum düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Yıldırım Beyazıt'ın otağının kurulduğu Melikşah Mahallesi'nde savaş alanı yüzey araştırma projesi çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Yapılan çalışmaların ve elde edilecek bulguların ilçelerinin turizmine katkı vereceğini anlatan Demirbaş, "Biz belediye olarak bu çalışmalar için her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Daha sonra panele katılanlar çalışma yapılacak alanlarda inceleme yaptı.