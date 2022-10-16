Son dakika haber: Avustralya'nın Victoria eyaletinde sel nedeniyle 120 okul eğitime ara verecek

Gelen son dakika haberine göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan sel nedeniyle yarın yaklaşık 120 okulda eğitime ara verileceği bildirildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan sel nedeniyle yarın yaklaşık 120 okulda eğitime ara verileceği bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, ülkenin güneydoğusunda günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış Victoria eyaletinde hayatı durma noktasına getirdi.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yarın yağış nedeniyle yaklaşık 120 okulun ve 100 erken öğrenim merkezinin (kreş) kapalı tutulacağını belirtti.

Andrews, okulların doğrudan öğrencilerin aileleri ile iletişime geçeceğini ifade etti.

Tahliye için çok geç

Günler öncesinden sel uyarısında bulunan yetkililer, eyalete bağlı Shepparton, Mooroopna, Orrvale ve Elmore bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi için çok geç olduğunu kaydetti.

Söz konu Su bölgelerde kalan Avustralyalıların yüksek yerlerde durması tavsiye edilerek şiddetli yağış nedeniyle su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Yağışın etkili olduğu Yeni Güney Galler'e bağlı Narrandera bölgesinde de su baskınlarına karşın acil durum çağrısı yapılarak bölgedeki vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin bugün selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.