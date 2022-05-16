Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı - Haberler

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Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı

Son dakika haberi... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Güncel, Haberler

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