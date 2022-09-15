Son dakika haber! İstanbul Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 78 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve mermiler... Güncel Haberler Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 78 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İstanbul Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 78 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi takibe alan ekipler, evin balkonundan atılan cismi alan kişinin üst aramasında 200 lira karşılığında temin ettiği belirlenen 1 gram esrar buldu. Adrese düzenlenen operasyonda O.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 kilo 78 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A tutuklandı. Uyuşturucu satın alan kişi ise serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! İstanbul Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 78 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve mermiler... - Haberler

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