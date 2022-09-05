Seda Kurt'un katilinin Gürcistan'da cezaevinde öldürüldüğü ortaya çıktı

AVCILAR'DA birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u 19 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yurtdışına kaçan Ercan Akkaş'ın, Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü belirlendi.

AVCILAR'DA birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u 19 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yurtdışına kaçan Ercan Akkaş'ın, Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Firari sanık Akkaş'ın cenazesinin İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan DNA testiyle kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Bir kadın cinayeti davası daha kapandı. İlahi adalete inanırım. Hayatımız kısmen de olsa normale döndü" dedi.

Ambarlı Mahallesi'nde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u, 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurtdışına kaçtı. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu. Bir tanık, Avcılar Kadın Platformu Kadın Savunma Ağı'ndan Zozan Cengiz ile bağlantı kurarak Akkaş'ın Gürcistan Tiflis yakınlarında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevinde girdiğini söyledi.

"İLAHİ ADALETE İNANIRIM"