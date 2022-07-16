AVCILAR'DA OTOPARKIN YANINDAKİ ARAZİDE YANGIN 3 ARAÇ YANIYORDU AVCILAR'da otoparkın yanındaki boş arazide çıkan yangında bir ağaç yanarken, 3 araç ise uzaklaştırılarak yanmaları önlendi. AVCILAR'da otoparkın yanındaki boş arazide çıkan yangında bir ağaç yanarken, 3 araç ise uzaklaştırılarak yanmaları önlendi. Avcılar Reşitpaşa Caddesi'ndeki otoparkın yanında bulunan boş arazideki ağacın altına gelen iki kişi, ateş yakarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra ateş önce kuru otlara ardından ağaca sıçradı. Yangını gören motosikletli kurye ismail Zakiroğlu, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otopark görevlisi de park halindeki 3 otomobili çalıştırarak yangından uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürece söndürüldü. İsmail Zakiroğlu, 'İki kişiyi ateş yakarken gördüm. Ateşi söndürmeleri için uyardım. Yemeği teslim edip kısa süre sonra döndüm. Her tarafı alev kaplamıştı. 112'yi aradım. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Hemen yanı otopark. Otomobiller de yanacaktıö dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AVCILAR'DA OTOPARKIN YANINDAKİ ARAZİDE YANGIN 3 ARAÇ YANIYORDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.