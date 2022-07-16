Son dakika haber! AVCILAR'DA KOMBİYE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

AVCILAR'da bir eve giren sahipsiz yavru kedi mutfaktaki kombinin içinde sıkıştı. Yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe katında oturan aile fertlerinin zaman zaman mama verdikleri sahipsiz yavru kedilerden biri açık pencereden içeri girdi. Yavru kedi mutfak içerisinde dolaşırken birden tezgahın hemen yanındaki kombiye girdi ve bir daha çıkamadı. Ev sakinlerinin çabasına rağmen kombi içinde sıkışan yavru kedi çıkarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sevk edilen itfaiye ekibi kombinin kapağını açarak yavru kediyi çıkarmak istedi. Ancak korkan kedi kombinin arka tarafında bulduğu boşluktan çıkarılamadı. İtfaiye erlerinin çalışmalarını ilgi ile izleyerek merakını gidermeye çalışan 5 yaşındaki Emre Çemel, 'Yavru kedi pencereden geldi. Kombinin içine girdi bir daha da çıkmadıö dedi. İtfaiye eri, etrafı tahta dolap ile kaplı kombiye elini sokarak yavru kediyi çıkarıp bahçeye bıraktı. İtfaiye erleri kendilerini ilgi ile izleyen Emre Çemel'i Avcılar İtfaiyesi'ne davet ederken, kendisine burada verilecek kıyafetlerle hatıra fotoğraf çektirebileceklerini, araçlarını tanıtıp kendisine sürpriz hediye vereceklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel