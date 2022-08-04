Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Sıhhiye Sokak'taki binanın bodrum katında faaliyet gösteren sünger geri dönüşüm atölyesinde, makinelerden sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araç geçişine kapatılan sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Tahliye sırasında bir işçi kolundan hafif yaralandı. Dumandan etkilenen bir işçiye de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Güncel AA / Fatih Çağlar Demirbaş İtfaiye Avcılar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.