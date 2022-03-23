AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADI - Haberler

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AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da eve giren yarasa, itfaiye erleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da eve giren yarasa, itfaiye erleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Cihangir Mahallesi Bursa Sokak'ta evinde oturan Erdal Eren Özdemir, ne olduğunu anlayamadığı bir kanatlının uçtuğunu gördü. Endişeye kapılan Özdemir, itfaiyeyi aradı. Hayvan yakalama aparatı ile gelen itfaiye ekibi, Erdal Eren Özdemir'i tedirgin eden uçan kanatlının yarasa olduğunu belirledi. İtfaiye erlerinin, hayvan yakalama aparatı ile yakaladığı yarasa kaçtı. Ardından diğeri bir itfaiye eri tarafından el ile yakalanan yarasa, açılan balkon kapısından doğaya bırakıldı.

AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADI

AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADI

AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADI

AVCILAR'DA EVE GİREN YARASAYI İTFAİYE YAKALADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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