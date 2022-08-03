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Son dakika haber | Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı

Son dakika haber | Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı

Son dakika habere göre Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden şüpheli gözaltına alındı.

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Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden şüpheli gözaltına alındı.

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, köpeği döven bir şüpheliyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe şiddet uygulayan A.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının eziyet ettiği köpeği çaldığını tespit eden ekipler, "hırsızlık" ve "hayvana eziyet etmek" suçlarından işlem yaptıktan zanlı A.H.Ç'yi adliyeye sevk etti.

Eziyet gören köpeğin önce belediye görevlilerine, ardından da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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