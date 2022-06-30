Son dakika haber... Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu Son dakika haber... İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. 28 Haziran'da gelen ihbar üzerine yapılan incelemede, kendisinden haber alınamayan Dilan Eylem Öz'ün (28) Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir anneannesiyle yaşadığı ve 2 gündür yalnız olduğu belirtilen Öz'ün cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. Öz'ün kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden sonra belli olacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. AA / Halis Akyıldız - Güncel Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hisarcık İstanbul Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

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