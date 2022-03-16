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Son dakika haberleri! ATM önü dolandırıcısı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! ATM önü dolandırıcısı kamerada

Son dakika haberler... ESENYURT'da önce kartı daha sonra parayı veren ATM'deki vatandaşı ATM bozuk diye uzaklaştırıp paraları alan şüphelinin aynı yöntemle 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

ESENYURT'da önce kartı daha sonra parayı veren Atm'deki vatandaşı ATM bozuk diye uzaklaştırıp paraları alan şüphelinin aynı yöntemle 38 kişiyi 100 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Esenyurt genelinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ATM'lerden para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşan bir kişi cihazın işlem bitiminde, önce kartı ardından parayı vermesinden faydalandığını tespit etti.

ATM'LERİN ÖNÜNDE BEKLİYOR

Para çekmek isteyen vatandaşlar kartlarını aldıktan sonra yanlarına yaklaşan şüpheli ATM'nin arızalı olduğunu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiğini söyleyerek mağdurları ATM'den uzaklaştırıyor. Daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaşıyor.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.Ş. aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri! ATM önü dolandırıcısı kamerada

Son dakika haberleri! ATM önü dolandırıcısı kamerada

Son dakika haberleri! ATM önü dolandırıcısı kamerada

Son dakika haberleri! ATM önü dolandırıcısı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Esenyurt, ATM, Güncel, Haberler

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