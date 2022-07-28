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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı.

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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılan atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Yayımlanan karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı. Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici getirilirken Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına Ramazan Güngör, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Risk Analizleri Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Kemalettin Işık getirildi.Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

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