Son dakika haber! Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra toprağa verildi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sevgilisi astsubay Burkay Urcan (28), tarafından öldürülen polis memuru Kübra Açar (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Olay, 24 Haziran saat 22: 00 sıralarında Bandırma'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi. Silah sesi duyan rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde bir otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz şekilde yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerince ölenlerin Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Burkay Urcan ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kübra Açar olduğunu saptadı. Açar ve Urcan'ın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kılınan cenaze namazı ardından Açar'ın cenazesi Erzurum'daki Yukarı Asri Mezarlığında toprağa verildi.