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Son dakika haber... Asker uğurlamasında eğlenenlerin üzerine tüfekle ateş açtı: 11 yaralı

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Son dakika haber... Asker uğurlamasında eğlenenlerin üzerine tüfekle ateş açtı: 11 yaralı

Son dakika haberleri... KARAMAN'da, arkadaşı Yaşar T.'nin asker eğlencesine katılan Kadir K., yaşadığı tartışmanın ardından mahalleden ayrıldı.

KARAMAN'da, arkadaşı Yaşar T.'nin asker eğlencesine katılan Kadir K., yaşadığı tartışmanın ardından mahalleden ayrıldı. Pompalı tüfekle yeniden alana dönen Kadir K., eğlenen kalabalığa doğru pompalı tüfekle ateş açarak 11 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek olan Yaşar T. için evlerinin önünde asker eğlencesi düzenlendi. Eğlenenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kadir K., tartışma sonrası mahalleden ayrıldı. Bir süre sonra beyaz otomobil ile yeniden alana gelen Kadir K., pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtı. Asker eğlencesinde bulunan 11 kişi, yaralandı. Kadir K. ise aynı araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı, araçlarla bir kısmı da ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Kadir K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ABLASI DA YARALANDI

Olayda hafif yaralanan Yaşar T.'nin ablası Özlem T. ise yaşananları anlatarak, "Kardeşimin asker eğlencesi vardı. Bir anda silah sesleri yükseldi. Çoluk çocuk herkes yaralandı. Eğlenenlere saçmalar geldi. Benim de yüzüme, boynuma, kulağıma saçma isabet etti. 11 kişi şu an tedavi oluyor. Bunu yapanların yanına kalmasını istemiyorum çünkü çoluk çocuk yaralandı. Gitsinler, kendi denkleri ile uğraşsınlar" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Karaman Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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