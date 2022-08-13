Son dakika haber! Asker eğlencesinde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı Son dakika gündem haberi: Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı. Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rasgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Murat Özünal Karaman Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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