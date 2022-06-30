Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek. - Haberler

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