Son dakika haber... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.
AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Son dakika habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.
AA / Özcan Yıldırım - Güncel