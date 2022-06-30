Son dakika haber... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek. - Haberler

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Son dakika haber... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Son dakika haber... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.

Son dakika habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Güncel Haberler Son Dakika

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