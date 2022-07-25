Son dakika haber! Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü

AA - Yusuf Okur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Son dakika haberlerine göre Artvin'in Yusufeli ilçesinde sokakta oynarken kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sokakta oynarken kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçedeki Arıklı mahallesinde Ö.Ö, kullandığı kamyoneti park etmeye çalıştığı esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan'a çaptı.

Çevredeki vatandaşların bağırışlarıyla durumu fark ederek araçtan inen sürücü, kamyonetin altında kalan çocuğu alarak Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ö.Ö. gözaltına alındı.

Alkan'ın cenazesinin bugün ikindi namazından sonra aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Yusufeli Artvin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title