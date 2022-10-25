Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE KÖYLERDE KURT SALDIRISI İDDİASI: 18 KOYUN ÖLDÜ

Arnavutköy'ün İstanbul Havalimanı'na en yakın kırsal mahallelerinden biri olan Yassıören Kırsal Mahallesi'nde geçen cumartesi gecesi Arif Güner'e ait 18 koyun, iddiaya göre ahıra giren kurtların saldırısı sonucu öldü. Hayvancılıkla uğraşanlar, yakındaki ormandan gelip, çiftliklere saldıran kurtların birçok mahalleliyi mağdur ettiğini söyledi. Mahalle sakinleri kurtlardan tedirgin olduklarını, korku içinde hayvanlarını beslediklerini söyledi.

"BÜTÜN HAYVANLARIM YERDE HEPSİ PARÇALANMIŞ"

"GECELERİ DE UYUMUYORUZ"

"KURT SALDIRISI BUNLAR, BUNDAN EMİNİZ"

Kurt saldırısında 4 koyunu öldüğünü söyleyen Nevzat Tütüncü, "Bu aralar bize çok musallat oldu. Bundan 20 gün önce benim ahırıma girmişti. Ben erken müdahale ettim, fazla zarara uğramadım. Benim 4 tane koyunum öldü. Kurt saldırısı bunlar, bundan eminiz" diye konuştu.