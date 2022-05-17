ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI - Haberler

İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İstanbul'un çok sayıda ilçesinden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan fabrikadaki yangının bitişikteki 2 fabrikaya sıçradığı belirtildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın ve söndürme çalışması havadan da görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel