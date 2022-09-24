Son dakika haber! Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Sögüt Sokak'taki bir ayakkabı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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