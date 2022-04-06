Son dakika haber | Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenini tabancayla öldürdü - Haberler

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Son dakika haber | Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenini tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Muhtar Ekinci (33), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Ferhat Ekinci tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

KİLİS (DHA) - KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Muhtar Ekinci (33), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Ferhat Ekinci tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Çangallı köyünde meydana geldi. Muhtar Ekinci ile amcası Ferhat Ekinci arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ferhat Ekinci, üzerindeki tabancayla yeğenine ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Muhtar Ekinci, silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhtar Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan amca Ferhat Ekinci ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haber | Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenini tabancayla öldürdü

Son dakika haber | Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenini tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

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