Son dakika haber... ARACIN KAPUTUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 4 GÖZALTI

MERSİN'e doğu illerinden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araçta yapılan aramada 940 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı. Doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen otomobil durduruldu. Otomobilin ön kaput kısmı altında bulunan havalandırma ızgara bölümüne gizlenmiş halde 940 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, M.K., M.K., R.R., ve Ö.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 3 gram eroin yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve R.R., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.K. ve Ö.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.