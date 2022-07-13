Son dakika haber: Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı Son dakika gündem haberi... SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı. SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, apartman içine yayılan duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinleri itfaiye merdiveniyle indirildi. Yangın, saat 11.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Apartman içerisinde yayılan dumanı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında apartmanı saran duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinlerini itfaiye merdiveniyle indirildi. Binaya dolan dumandan hafif etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.