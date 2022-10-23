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Son dakika haber: Apartman inşaatındaki çökmede yaralanan 5 işçi hastaneden çıktı

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Son dakika haber: Apartman inşaatındaki çökmede yaralanan 5 işçi hastaneden çıktı

Son dakika haberleri: BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, apartman inşaatına beton dökümü sırasında, çöken kalıpların altında kalarak yaralanan 5 işçi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, apartman inşaatına beton dökümü sırasında, çöken kalıpların altında kalarak yaralanan 5 işçi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hamidiye Mahallesi Yeni Garaj Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda bina inşaatına beton dökümü sırasında kalıplarda çökme meydana geldi. İşçilerden Ahmet Töre, Hacıbey Töre, Yahya Töre, Altan Şahin ve Emre Şahin enkaz altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalıpların altında kalan 5 işçi kurtarılıp, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma sürerken, yaralanan işçilerin şikayetçi olmadıkları bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hamidiye Edremit Güncel Haberler Son Dakika

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