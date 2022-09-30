Son dakika haber | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda 350 kök kenevir yakalanırken şüpheli O.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel