Son dakika haber: Tarihi eser operasyonunda 2 bin 712 eser ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Tarihi eser operasyonunda 2 bin 712 eser ele geçirildi

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 bin 712 eserin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 bin 712 eserin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin izinsiz kazı yaptığı ve evinde çok sayıda tarihi eser olduğunu tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 515 sikke, 1 heykel, 1 heykel başı, 2 mezar yapıtı, 3 sütun, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, 1 vazo, 47 yüzük, 35 ok üçü, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp, 11 testi ele geçirdi.

Şüpheli V.K ile evde bulunan A.Ş ve B.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title