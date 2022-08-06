Son dakika haber | Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, "nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya ilçesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu iddiası üzerine polisin dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı. Güncel AA / Mustafa Kurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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