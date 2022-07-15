Son dakika haber | Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 1. katında balkon kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Evde çıkan yangını söndürmeye çalışan 14 yaşındaki çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title