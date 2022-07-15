Son dakika haber | Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 1. katında balkon kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Evde çıkan yangını söndürmeye çalışan 14 yaşındaki çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. AA / Servet Tümer - Güncel Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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