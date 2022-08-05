Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşağıkocayatak Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, 16 kök Hint keneviri, 1275 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.U. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Servet Tümer - Güncel