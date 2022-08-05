Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

 - Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşağıkocayatak Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, 16 kök Hint keneviri, 1275 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.U. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Hisarcık Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title