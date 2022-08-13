Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilbayır Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda şüpheli V.D'nin evinin bahçesinde 4 kenevir bitkisi ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel