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Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

Son dakika haber: Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 kilo 700 gram esrar, 235 gram metamfetamin, 450 gram kokain, 90 gram eroin, 100 kök kenevir bitkisi, 4 sentetik ecza hapı, 4 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6 hassas terazi, 2 tabanca, 7 fişek, 1825 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Güncel, Haberler

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