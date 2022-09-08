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Son dakika haber! Antalya'da sokaktan kurtarılan köpek jandarmayla operasyonlara katılacak

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Son dakika haber! Antalya'da sokaktan kurtarılan köpek jandarmayla operasyonlara katılacak

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da sokaktan alınarak bakımı yapılan sahipsiz köpek, özel eğitimin ardından jandarma ekiplerine operasyonlarda eşlik edecek.

Antalya'da sokaktan alınarak bakımı yapılan sahipsiz köpek, özel eğitimin ardından jandarma ekiplerine operasyonlarda eşlik edecek.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir ay önce belediye yetkililerince sokaktan alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 13 aylık "Belçika Malinois" ırkı köpek, bakımdan geçirildi.

Köpeğin sahiplendirilmesi için yapılan çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye yetkilileri ile iletişime geçti.

Jandarma tarafından sahiplenilerek "Zalım" adı verilen köpek, eğitim için Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezine gönderildi.

Merkezde özel eğitime alınan köpek, 4 aylık çalışmanın ardından jandarma ekiplerine operasyonlarda eşlik edecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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